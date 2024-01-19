Режим повышенной готовности ввели в Ижевске из-за погоды

В Ижевске (Удмуртия) в связи со сложными погодными условиями введен режим повышенной готовности. Об этом городская администрация сообщает в своем Telegram-канале.

«Задача дорожников — круглосуточная расчистка дорог и тротуаров от снега и наледи. По решению КЧС будет организовано привлечение спецтехники сторонних организаций», — говорится в сообщении властей.

В целом на усиленный режим работы переведены все городские службы. К 17:00 субботы, 20 января, управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) должны проверить надежность ограждающих и снегозадерживающих конструкций на придомовых территориях, а также установить необходимые знаки и ограждения в опасных местах.

Как пишет Udm-info.ru, обрушившийся снегопад уже привел к коллапсу на дорогах. По данным МЧС, было отменено более 300 рейсов маршрутных автобусов. На ряде автодорог ограничено движение. Автомобилистам рекомендуют не садиться за руль и по возможности отказаться от поездок.

Ранее в этот же день сообщалось, что на Ижевском пруду в связи с метелью закрыли купель. Кроме того, стало известно о переносе на февраль чемпионата Удмуртии по трековым ипподромным гонкам. Мероприятие должно было состояться в Ижевске 20 января.

Согласно прогнозу синоптиков, с 19 по 21 января в Удмуртии выпадет месячная норма осадков. Наиболее сильный снегопад ожидается в воскресенье, 21 января.