Купель на пруду в Ижевске закрыли из-за плохих погодных условий
В Ижевске (Удмуртия) в связи с плохими погодными условиями закрыли купель на пруду в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Как уточняет Udm-info.ru, решение о закрытии иордани для купающихся было принято в связи с метелью. О сроках открытия информации пока нет.
Между тем в ночь на 19 января во время крещенских купаний на Ижевском пруду омовение совершили около 1 тыс. человек, пишет ИА «Сусанин». Всего на территории города в специально отведенных местах искупались около 4,7 тыс. человек.
18 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильных снегопадах на Крещение в Приволжском федеральном округе, куда входит Удмуртия, а также в Центральном федеральном округе.
Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января. Среди верующих распространена традиция окунаться в прорубь. И хотя этот обряд церковным не является, священнослужители не препятствуют популяризации народного способа очищения. Купания проходят 18–19 января, а власти городов оборудуют для этого специальные безопасные площадки.