Реклама
Прямой эфир
Общество
В Калининградской таможне назвали причину очереди из фур на границе с Литвой
Мир
Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс
Мир
Страны Балтии одобрили создание линии обороны на границе с РФ и Белоруссией
Происшествия
Павильоны загорелись на площади 1 тыс. кв. м на территории ТРК в Челябинске
Мир
В Швеции восстановили гражданскую службу по призыву
Мир
Немецкие правозащитники предостерегли власти ФРГ от изоляции русских в стране
Политика
Путин назначил послом России в Японии Николая Ноздрева
Спорт
Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
Мир
Президент Литвы допустил усталость Западной Европы от конфликта на Украине
Мир
Министр финансов ФРГ Линднер назвал Германию уставшим человеком
Мир
Лидер французской партии назвал безумием резолюцию ЕП по Венгрии и призвал выйти из ЕС
Общество
СК потребовал арестовать главу узбекского землячества по делу о разжигании розни
Мир
В Европарламенте обвинили Словению в грубом нарушении свободы СМИ
Политика
Посол Франции прибыл в МИД РФ в связи с уничтожением французских наемников
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о высоких сугробах и оттепели на следующей неделе

СМИ узнало о «выдуманном» контракте минобороны Польши на поставку Украине оружия

Onet: экс-глава минобороны Польши «выдумал» контракт на поставку Украине оружия
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Damian Burzykowski
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, еще находясь на своем посту, сообщил о контракте на поставку Украине автоматических карабинов Grot, которого не было. Об этом 19 января сообщил портал Onet.

В марте 2023 года ряд СМИ сообщал о технических недостатках и критических отзывах польских солдат о карабине Grot. В ответ на это Блащак сказал, что эти карабины настолько хороши, что их заказала Украина.

По данным Onet, ни оружейный завод, ни Польская оружейная группа не заключали договор с украинской стороной о продаже карабинов Grot.

При этом уточняется, что украинская армия используют 10 тыс. карабинов этой модели, переданных Польшей в рамках военной помощи.

ВПК там правит бал: Польша заключает огромные контракты на покупку оружия
В стране растет милитаристский угар

Grot — штурмовая винтовка, способная вести полуавтоматический огонь очередью из трех выстрелов. Она разрабатывается с 2007 года Военно-технической академией в Варшаве.

В этот же день Onet сообщил, что польская армия с 2017 года закупила около 200 тыс. Grot на общую сумму в 2,1 млрд злотых (46,9 млрд рублей), несмотря на имеющиеся серьезные дефекты оружия. Жалобы на качество винтовки поступали с 2017 года. По словам спецназовцев, Grot «постоянно» заклинивала, а у некоторых бойцов после занятий терялись элементы или ломались детали оружия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024