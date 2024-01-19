СМИ узнало о «выдуманном» контракте минобороны Польши на поставку Украине оружия

Экс-министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, еще находясь на своем посту, сообщил о контракте на поставку Украине автоматических карабинов Grot, которого не было. Об этом 19 января сообщил портал Onet.

В марте 2023 года ряд СМИ сообщал о технических недостатках и критических отзывах польских солдат о карабине Grot. В ответ на это Блащак сказал, что эти карабины настолько хороши, что их заказала Украина.

По данным Onet, ни оружейный завод, ни Польская оружейная группа не заключали договор с украинской стороной о продаже карабинов Grot.

При этом уточняется, что украинская армия используют 10 тыс. карабинов этой модели, переданных Польшей в рамках военной помощи.

Grot — штурмовая винтовка, способная вести полуавтоматический огонь очередью из трех выстрелов. Она разрабатывается с 2007 года Военно-технической академией в Варшаве.

В этот же день Onet сообщил, что польская армия с 2017 года закупила около 200 тыс. Grot на общую сумму в 2,1 млрд злотых (46,9 млрд рублей), несмотря на имеющиеся серьезные дефекты оружия. Жалобы на качество винтовки поступали с 2017 года. По словам спецназовцев, Grot «постоянно» заклинивала, а у некоторых бойцов после занятий терялись элементы или ломались детали оружия.