В Польше рассказали о закупке армией страны 200 тыс. винтовок с дефектами
Польская армия с 2017 года закупила около 200 тыс. винтовок Grot на общую сумму в 2,1 млрд злотых, несмотря на имеющиеся серьезные дефекты оружия, сообщает в пятницу, 19 января, интернет-портал Onet.
По данным портала, жалобы на качество винтовки поступали с 2017 года, некоторые из них получали огласку в СМИ. Одними из последних случаев стали претензии бойцов польского антитеррористического подразделения GROM в марте 2023 года.
В частности, по словам спецназовцев, Grot «постоянно» заклинивала, а у некоторых бойцов после занятий терялись элементы или ломались детали оружия. По мнению членов спецподразделения, проблемы винтовки связаны, в том числе с ее конструкционными особенностями. Однако, несмотря на критику, минобороны Польши продолжало закупки Grot.
«На сегодняшний день вооруженные силы Польши закупили в Радоме (Радомском оружейном заводе «Лучник». — Ред.) почти 200 тыс. единиц винтовок на общую сумму 2,1 млрд злотых (46,9 млрд рублей. — Ред.)», — говорится в сообщении.
В конце сентября 2023 года сообщалось, что цифровое радиооборудование для переоснащения Вооруженных сил ФРГ, на покупку которого Германия потратила несколько миллиардов евро, вряд ли удастся установить. В частности, у оборудования наблюдались проблемы с крепежом, который не подходит для многих типов военной техники, а также со слишком малой емкостью аккумуляторов.