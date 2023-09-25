Реклама
Прямой эфир
Мир
Lego отказался от производства кирпичиков из переработанных бутылок
Мир
В Японии мужчина ранил трех посетителей торгового центра
Мир
СМИ рассказали о проблемах с закупленными в ФРГ на миллиарды евро цифровыми рациями
Армия
Экипажи Су-34 поразили командные пункты и технику ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Армянский экс-депутат подтвердил задержание сына бывшего президента Кочаряна
Мир
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Экономика
Adidas передаст в субаренду часть своих магазинов в России
Мир
Пушков указал на вину Запада в неблагодарном поведении Украины
Экономика
Банкноты в 1000 и 5000 рублей Центробанк презентует в октябре
Общество
Умер экономист Евгений Ясин
Экономика
Решетников предложил китайскую модель для решения проблемы с курсом рубля
Происшествия
В Красноярске мужчину будут судить за ложное сообщение о минировании лайнера
Общество
Эксперт предупредил о составлении «профиля жертвы» телефонными мошенниками

СМИ рассказали о проблемах с закупленными в ФРГ на миллиарды евро цифровыми рациями

0
Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Puchner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цифровое радиооборудование для переоснащения бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), на покупку которого Германия потратила несколько миллиардов евро, вряд ли удастся установить в ближайшее время. Об этом в воскресенье, 24 сентября, пишет газета Welt am Sonntag.

По данным газеты, войска ФРГ должны были подойти под нормы НАТО с помощью проекта цифровизации наземных операций бундесвера (D-LBO). Около 34 тыс. автомобилей Сухопутных войск планировалось оснастить оборудованием от производителя Rohde & Schwarz.

В декабре на цифровизацию бюджетный комитет бундестага выделил €1,3 млрд, а после еще один опцион на дополнительные €1,5 млрд. В конечном итоге, по оценкам специалистов, проект закупок может иметь объем почти в €5 млрд.

Газета утверждает, что вопрос сборки не был заранее детально рассмотрен. В итоге стали наблюдаться проблемы с крепежом, который не подходит для многих типов военной техники, а также со слишком малой емкостью аккумуляторов.

«Мы тратим здесь миллиарды на радиоприемники, которые, скорее всего, в конечном итоге будут пылиться на полке и, вероятно, не будут использоваться войсками в течение длительного времени», — отметил депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц.

ВПК там правит бал: Польша заключает огромные контракты на покупку оружия
В стране растет милитаристский угар

28 августа сообщалось, что американская корпорация 3М предварительно согласилась выплатить компенсацию в размере $5,5 млрд за бракованные беруши для военных армии США. Речь идет об урегулировании более чем 300 тыс. исков в отношении холдинга 3M. Все они были поданы в связи с ухудшением или утратой слуха американскими военными после использования беруш этого производителя.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023