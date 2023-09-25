СМИ рассказали о проблемах с закупленными в ФРГ на миллиарды евро цифровыми рациями

Цифровое радиооборудование для переоснащения бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), на покупку которого Германия потратила несколько миллиардов евро, вряд ли удастся установить в ближайшее время. Об этом в воскресенье, 24 сентября, пишет газета Welt am Sonntag.

По данным газеты, войска ФРГ должны были подойти под нормы НАТО с помощью проекта цифровизации наземных операций бундесвера (D-LBO). Около 34 тыс. автомобилей Сухопутных войск планировалось оснастить оборудованием от производителя Rohde & Schwarz.

В декабре на цифровизацию бюджетный комитет бундестага выделил €1,3 млрд, а после еще один опцион на дополнительные €1,5 млрд. В конечном итоге, по оценкам специалистов, проект закупок может иметь объем почти в €5 млрд.

Газета утверждает, что вопрос сборки не был заранее детально рассмотрен. В итоге стали наблюдаться проблемы с крепежом, который не подходит для многих типов военной техники, а также со слишком малой емкостью аккумуляторов.

«Мы тратим здесь миллиарды на радиоприемники, которые, скорее всего, в конечном итоге будут пылиться на полке и, вероятно, не будут использоваться войсками в течение длительного времени», — отметил депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц.

28 августа сообщалось, что американская корпорация 3М предварительно согласилась выплатить компенсацию в размере $5,5 млрд за бракованные беруши для военных армии США. Речь идет об урегулировании более чем 300 тыс. исков в отношении холдинга 3M. Все они были поданы в связи с ухудшением или утратой слуха американскими военными после использования беруш этого производителя.