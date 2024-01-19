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YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ»

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YouTube-канал российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» перестал работать на видеохостинге 18 января. При переходе на страницу выдается сообщение: «404 Not Found» (не найдено).

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — объясняется причина произошедшего на канале «Бесогон ТВ», который имел 1,6 млн подписчиков.

В программе «Бесогон ТВ» режиссер освещает и обсуждает связанные с Россией и другими странами политические события, напомнила «Газета. Ru».

В Telegram-канале программы Никита Михалков в этот день сообщил, что острые и неудобные для коллективного Запада темы будут обсуждаться и впредь на российских ресурсах.

«Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. И мы готовы. Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся — всё, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче», — сказано в сообщении Telegram-канала «Бесогон ТВ».

Дело — труба: запретят ли в России YouTube
Вопрос о пессимизации или блокировке видеохостинга вновь встал ребром

1 января Савеловский суд Москвы отказался блокировать YouTube-канал ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой и взыскать с нее 10 млн рублей. В суде объяснили, что каждый видеоматериал имел маркировку 18+ и был защищен механизмами YouTube от несовершеннолетних.

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