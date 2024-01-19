СК возбудил дело против главы узбекского землячества за унижающий бойцов СВО пост

Следственный комитет (СК) РФ 18 января возбудил уголовное дело об экстремизме за публикацию главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова.

В декабре Баратов опубликовал пост в социальной сети «Одноклассники» с комментариями о ценах на яйца. К нему была прикреплена картинка с подписью, которая была воспринята как оскорбительная в адрес участников спецоперации.

Теперь Баратова подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Его доставят в подразделение СК Москвы для проведения следственных действий.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Баратова уголовное дело по факту оскорбления участников специальной военной операции (СВО).