Бастрыкин поручил возбудить дело после оскорбительного поста в адрес участников СВО

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников специальной военной операции (СВО). Об этом 17 января в Telegram-канале СК РФ.

«Российские военные корреспонденты обратились к председателю СК России с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Как уточняется, пост с издевательствами над военными был размещен Баратовым в социальной сети. Возбуждение уголовного дела по данному факту было поручено руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову.

Ранее Баратов в одной из соцсетей опубликовал пост, в котором заявил, что его задевает термин «русский». Кроме того, он оскорбительно высказался в адрес участников СВО.

Ранее, 1 января, в Челябинской области возбудили уголовное дело после появления в СМИ и соцсетях видео, на котором мигранты оскорбляли участников спецоперации по защите Донбасса. Как уточнялось, мигранты высказывали оскорбления в адрес местных жителей, демобилизованных с передовой, и их жен. Позже они были задержаны.