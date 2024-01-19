Эксперты рассказали об особенностях нового минного тральщика «Семен Агафонов»

Корабль противоминной обороны «Семен Агафонов» полностью сделан из стеклопластика диффузионным методом, и это уникальное явление. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин, комментируя новость о том, что 18 января новый минный тральщик проекта 12700 был заложен на верфи Средне-Невского судостроительного заводе в Санкт-Петербурге.

«Еще совсем недавно тральные силы у нас были в основном советские. Их срок службы заканчивается, им на смену приходят современные корабли проекта 12700 «Александрит». Теперь это наш основной противоминный корабль. Продолжать выпускать серию крайне необходимо, в частности из-за того, что на Черном море балуется Украина. И в целом, если действует флот, сначала должны идти тральщики, которые убирают мины различного свойства, а потом уже боевые корабли», — подчеркнул эксперт.

Глава Общероссийского движения поддержки флота капитан 1-го ранга Владимир Мальцев сообщил, что «Семен Агафонов», предположительно, войдет в состав Северного флота.

«Это самый современный тральщик, который строится серийно. У него не магнитный корпус, он хорошо оснащен разными тралами, средствами поиска и обнаружения мин. Очень хороший проект. Этот корабль двенадцатый по счету. Это означает, что у нас идет планомерное обновление противоминных сил, сейчас уже восемь единиц в строю, четыре строятся», — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

На сегодняшний день в строю находятся восемь тральщиков проекта 12700. Три из них несут службу на Черном море, три — на Тихом океане и два — на Балтике.

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Истина в мине: какой флот усилит тральщик «Семен Агафонов»