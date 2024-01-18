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В районе Бибирево в Москве откроют новый спорткомплекс

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Спортивный комплекс «Баланс» с бассейнами и тренажерным залом в скором времени откроют в районе Бибирево в Москве. Об этом в своем Telegram-канале в четверг, 18 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, спорткомплекс построить попросили местные жители. Объект возведен на месте заброшенного котлована на Алтуфьевском шоссе. Площадь двухэтажного здания составляет более 4,2 тыс. кв. м, уточняет RT. Там оборудовали бассейн для оздоровительного плавания, бассейн для обучения плаванию детей, а также тренажерный зал, буфет, технические, медицинские и административные помещения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также была благоустроена прилегающая к спорткомплексу территория, оборудована парковка. Посещать его смогут все желающие, в том числе и маломобильные граждане. В сутки объект сможет принимать до 1130 человек. Там будут проводить занятия по аквааэробике, плаванию, фитнесу, а также общефизической подготовке.

С 2011 года в столице возвели свыше 200 спортивных объектов. В 2024-м планируется завершить и ввести в эксплуатацию еще 13, сообщает телеканал «360».

В декабре Собянин рассказал, что в Москве 23 спортивных комплекса с ледовыми катками были построены и введены в эксплуатацию с 2011 года. До конца 2024 года будет возведено еще четыре таких объекта.

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