Запад ищет средства для продления конфликта на Украине, говорится в материале «Известий». Киев поддерживают даже после провального контрнаступления, передает телеканал «Известия». Запад надеется, что шансы Украины на переговорах с РФ станут выше. Однако Евросоюз никак не может утвердить пакет помощи в €50 млрд. В США не согласовали отправку помощи Киеву на $61 млрд. При этом некоторые страны Европы анонсировали свои меры поддержки. Великобритания объявила о поддержке на сумму £2,5 млрд. Германия направит €7 млрд, хотя ранее планировалось €4 млрд. Франция передаст ВФУ около 40 ракет SCALP и сотни бомб. Тем временем появляются признаки усталости от конфликта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявлял, что военная помощь Запада уже не имеет смысла. А в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом премьер-министр Италии Джорджа Мелони проговорилась, что «многие устали от Украины».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.