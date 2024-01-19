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В РФ цены на вторичное жилье в IV квартале 2023 года снизились только в Москве

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России цены на вторичное жилье в IV квартале 2023-го выросли во всех городах на 8%, кроме Москвы. В столице такая недвижимость подешевела на 3%, говорится в исследовании платформы «Авито Недвижимость», с которым ознакомились «Известия» 19 января. Эксперты проанализировали ситуацию со стоимостью в 33 населенных пунктах.

Но при этом в пересчете на квадратные метры стоимость жилья не изменилась в Воронеже и Севастополе, а в остальных городах она увеличилась.

По итогам последних трех месяцев прошлого года самая высокая средняя стоимость квартир за «квадрат» на вторичном рынке была зафиксирована в Москве (306 тыс. рублей), Сочи (244 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (188 тыс. рублей) и Севастополе (156 тыс. рублей). Дешевле всего стоило жилье в Брянске (72 тыс. рублей за квадратный метр), Ульяновске (74 тыс. рублей) и Ижевске (77 тыс. рублей).

В то же время, за IV квартал спрос на платформе сократился в среднем на 1%, однако студиями россияне стали интересоваться на 5% чаще, а объектами с четырьмя комнатами и более — на 6%.

«По итогам IV квартала мы видим ситуацию, которую предсказывали три месяца назад: повышение цен и ставок на ипотеку оказало достаточное давление на рынок, чтобы спрос на жилье в старом фонде замер на уровне показателей III квартала. В такой ситуации мы ожидаем постепенное увеличение предложения, поскольку по сравнению с IV кварталом 2022 количество доступных для приобретения объектов снизилось на 11%», — рассказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Мини-метр: инвесторы активно скупают микроквартиры
В Москве спрос на такую недвижимость вырос втрое, в Санкт-Петербурге — на 50%

В начале января управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что в России в начале 2024 года стоимость новостроек массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Кроме того, будет медленно дешеветь вторичное жилье, спрогнозировал он.

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