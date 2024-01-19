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Робот-ассистент столичного контакт-центра за год принял 38 млн звонков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В прошлом году голосовой помощник столичного контакт-центра принял свыше 38 млн звонков — это на 53% больше, чем в 2022 году, заявила заммэра Наталья Сергунина.

«С 2014 года цифровой ассистент обработал свыше 130 млн звонков москвичей. Он находит нужную информацию в два раза быстрее человека. Это позволяет горожанам скорее получить ответы на распространенные вопросы без ожидания на линии, а операторам — уделить время более сложным задачам», — отметила Сергунина.

Робот-ассистент, который ориентируется более чем в 400 темах, переводит на специалиста в случае, если звонящему необходима более подробная консультация. При этом оператору предлагаются варианты решения задачи, подходящий ответ фиксируется в системе и при необходимости используется голосовым помощником в дальнейшем.

Технологии глубокого обучения позволяют системе пополнять базу знаний и непрерывно развивать умение распознавать речь, в том числе если абонент находится в шумном месте.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».

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