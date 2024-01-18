В управлении Росгвардии по Тамбовской области сменился руководитель

Полковник полиции Игорь Юмашев назначен новым руководителем управления Росгвардии по Тамбовской области. Она сменил на этом посту Игоря Михалева, который возглавлял управление с лета 2021 года и недавно вышел на пенсию, сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник штаба Центрального округа Росгвардии Александр Гуськов уже представил Юмашева личному составу. По его словам, новый руководитель обладает многолетним опытом в управленческой деятельности и ответственно подходит к решению задач.

Юмашев родился 21 апреля 1976 года в Пичаевском районе Тамбовской области. Имеет два высших образования, пишет ИА «Абирег». Свою трудовую деятельность в правоохранительных органах начал с 2000 года. С 2003 по 2016 годы прошел все ступени служебной лестницы в подразделениях по организации лицензионно-разрешительной работы в региональном УВД.

С 2016 по 2018 год Юмашев проходил военную службу в войсках нацгвардии России, отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру». Далее возглавлял центр лицензионно-разрешительной работы тамбовского Управления Росгвардии, также находился на посту замначальника ведомства. Награжден государственными и ведомственными наградами.