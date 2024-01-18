Ребенок умер от пересоленной в 100 раз котлеты в Красноярском крае

В Енисейском районе Красноярского края трехлетний ребенок скончался от отравления после того, как съел пересоленную котлету. Подробности сообщает Prmira со ссылкой на Следственный комитет.

Следствие установило, что 1 ноября утром ребенок был дома с мамой, папой, старшими сестрой и тремя братьями. Его состояние ухудшилось после того, как он съел котлету. Мальчика доставили в ФАП деревни Айдара, но через два часа он скончался.

Выяснилось, что накануне вечером родители погибшего приготовили домашнюю колбасу из мясного фарша. Мужчина добавил туда нитритную соль, чтобы продукт долго хранился. Однако он превысил максимально допустимый уровень содержания этой добавки более чем в 100 раз. Сам он утверждает, что сыпал соль «на глаз».

На следующий день женщина приготовила котлеты именно из этого фарша. В Следственном комитете уточнили, что взрослые тоже их пробовали, но съели лишь по 1/6 части каждый. При этом никакого привкуса они не почувствовали.

В ведомстве добавили, что котенок, съевший рвотную массу ребенка, также умер.

В отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в декабре сообщалось, что две французские префектуры Кальвадос и Жиронда запретили ловлю и продажу устриц из расположенного в регионе залива Аркашон из-за массового отравления. В устрицах подтвердили наличие острой кишечной инфекции. Загрязнение могло быть связано с попаданием сточных и дождевых вод в природную среду.