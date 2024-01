Стоимость часов Шварценеггера резко выросла после задержания его в аэропорту

Стоимость часов актера, бодибилдера Арнольда Шварценеггера после задержания его в аэропорту Мюнхена из-за незадекларированных наручных часов резко возросла. Об этом 18 января сообщает Bild.

«It's the most watched watch in the world now (Сейчас это самые просматриваемые часы в мире. — Ред.)», — пошутил сам актер.

Часы артиста будут выставлены на аукционе Schwarzenegger Climate Initiative в Китцбюэле (Австрия) в четверг вечером, их стартовая цена составит €50 тыс. Изначально Шварценеггер оценивал их примерно в €20 тыс. По данным издания, после инцидента на таможне этой моделью заинтересовались уже десятки коллекционеров.

Аксессуар был изготовлены швейцарской компанией Audemars Piguet специально для Шварценеггера. Всего в мире 20 таких экземпляров. Часы имеют черный керамический корпус, а сзади нанесено изображение актера и надпись «Arnold Classic», которая соответствует названию конкурса бодибилдеров, учрежденного спортсменом.

Накануне артиста задержали в аэропорту Мюнхена во время провоза часов стоимостью около €26 тыс. Он направлялся на конференцию World Climate Summit в Кицбюэле и взял с собой экземпляр эксклюзивных часов, чтобы продать на благотворительном аукционе.

Актер был допрошен таможенниками и провел в аэропорту несколько часов. Ему был назначен штраф в размере €35 тыс. Как отмечают немецкие журналисты, после того, как актер был отпущен, он закурил сигару.

«Мы возбудили уголовное дело в соответствии с налоговым законодательством. Часы должны были быть задекларированы, потому что речь идет о ввозе», — цитирует издание представителя главного таможенного управления Мюнхена Томаса Майстера.