Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и метели в Москве 18 и 19 января
Мир
МИД РФ призвал Австралию пересмотреть политику в отношении безопасности в АТР
Экономика
Орешкин сообщил об объеме импорта товаров в РФ в 2023 году в 33 трлн рублей
Экономика
Из-за роста цен на яйца ФАС возбудила дела в 10 субъектах
Общество
Пятимиллионной гостье выставки «Россия» покажут резиденцию Деда Мороза
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 18 и 19 января
Мир
Против Шварценеггера начали судопроизводство по налоговым нарушениям
Экономика
Минсельхоз заявил о снижении цен на яйца, куриное мясо и свинину
Мир
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара
Политика
В Госдуме указали на затягивание США конфликта на Украине из-за личной выгоды
Общество
Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов
Общество
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах возросло до десяти
Мир
Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегой из Пакистана
Авто
Поставки автомобилей из Казахстана в Россию выросли в три раза в 2023 году

Против Шварценеггера начали судопроизводство по налоговым нарушениям

0
Фото: Global Look Press/Christoph Hardt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства завели на американского актера Арнольда Шварценеггера. Об этом заявили в пресс-службе главного таможенного управления Мюнхена в среду, 17 января.

«Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство», — заявил представитель таможни «РИА Новости».

Он не стал подтверждать или отрицать, что поводом для дела послужил провоз незадекларированных часов Audemars Piguet. Представитель таможни также не сказал о том, какой штраф грозит артисту, или о возможной конфискации предмета роскоши, передает RT.

«Процедура идет к концу, минут через 10 его отпустят и он сможет ехать дальше», — заключил он.

Бриллиант на руке: кольцо за $36 млн и часы Джеймса Бонда
Самые яркие аукционные лоты октября

Ранее в этот день Шварценеггер был задержан при прохождении таможенного контроля в аэропорту Мюнхена из-за дорогих наручных часов, сообщает телеканал «360».

Сообщалось, что он прилетел в Мюнхен, чтобы далее отправиться на Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле, сообщает телеканал «Звезда». Актера узнали на таможне, но всё равно досмотрели. Оказалось, что при нем дорогие наручные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Сам Шварценеггер утверждает, что планировал продать их с аукциона 18 января.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024