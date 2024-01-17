Против Шварценеггера начали судопроизводство по налоговым нарушениям
Судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства завели на американского актера Арнольда Шварценеггера. Об этом заявили в пресс-службе главного таможенного управления Мюнхена в среду, 17 января.
«Я могу подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство», — заявил представитель таможни «РИА Новости».
Он не стал подтверждать или отрицать, что поводом для дела послужил провоз незадекларированных часов Audemars Piguet. Представитель таможни также не сказал о том, какой штраф грозит артисту, или о возможной конфискации предмета роскоши, передает RT.
«Процедура идет к концу, минут через 10 его отпустят и он сможет ехать дальше», — заключил он.
Ранее в этот день Шварценеггер был задержан при прохождении таможенного контроля в аэропорту Мюнхена из-за дорогих наручных часов, сообщает телеканал «360».
Сообщалось, что он прилетел в Мюнхен, чтобы далее отправиться на Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле, сообщает телеканал «Звезда». Актера узнали на таможне, но всё равно досмотрели. Оказалось, что при нем дорогие наручные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Сам Шварценеггер утверждает, что планировал продать их с аукциона 18 января.