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Эксперты объяснили рост числа ипотечных сделок в Москве

Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве: мнение экспертов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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С января по декабрь прошлого года управление Росреестра по Москве зарегистрировало 136 208 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель увеличился на 25,6%, сообщается на сайте ведомства 18 января. Эксперты объяснили «Известиям», что на это повлияло.

«В начале 2023 года на рост жилищного кредитования повлияло расширение семейной и IT-ипотеки, а также отложенный спрос после непростого 2022 года. Летом минувшего года началась ажиотажная потребительская активность. На рынке жилья массового и бизнес-класса ситуация была обусловлена стремлением покупателей успеть оформить ипотеку на выгодных условиях на фоне повышения ключевой ставки, а также ужесточения условий выдачи льготных кредитов», — сказал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

При этом, по его словам, клиенты премиального и элитного сегмента регистрировали сделки, в том числе ипотечные, чтобы конвертировать накопления в надежный недвижимый актив. Как уточнил эксперт, большинство покупателей сознают, что ликвидная недвижимость премиум-класса оптимально подходит для сбережения и даже приумножения средств, особенно в период экономической неопределенности. Кроме ипотеки клиенты активно пользовались различными видами рассрочки, добавил он.

«Есть несколько причин исторически рекордного роста числа сделок на рынке долевого строительства Москвы. Основной предпосылкой, конечно, стала субсидированная ипотека. Более 90% всех ипотечных сделок между застройщиками и дольщиками прошли с привлечением кредитов с льготными ставками. Всего же на долю клиентов с ипотекой пришлось 80–85% от общего числа договоров долевого участия в Москве в 2023 году. В 2023 году спрос ускорили действия властей, которые начали постепенно повышать требования к заемщикам льготных кредитов», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Еще одним фактором роста спроса он также назвал инвестиции. В текущей трудно прогнозируемой обстановке люди массово предпочитают приобрести жилье, нежели хранить свои сбережения в волатильных и рискованных активах, обратил внимание эксперт.

«Инвестиционные настроения в 2023 году также простимулировал рубль, который упал примерно с 70 до 90 рублей за доллар. В такой ситуации на рынок приходят клиенты с большими бюджетами, которые хотят конвертировать рост валютных сбережений в приобретение жилья», — рассказал Сырцов.

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Ранее, 3 января, Сырцов рассказал «Известиям», что в России в начале 2024 года стоимость новостроек массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Кроме того, будет медленно дешеветь вторичное жилье, предположил эксперт.

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