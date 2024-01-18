Заболеваемость ОРВИ выросла в Липецкой области в два раза за неделю

За минувшую неделю в Липецкой области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла в два раза по сравнению с предыдущей неделей. К врачам обратилось свыше 6,6 тыс. человек.

В Роспотребнадзоре отмечают, что рост официальной заболеваемости связан с низкой обращаемостью граждан в медицинские учреждения во время новогодних праздников. За неделю в регионе выявили 61 случай гриппа и 184 случая коронавируса. Об этом сообщает GOROD48.

Основная заболеваемость в Липецкой области связана с циркуляцией вируса гриппа А (H3N2), вирусов парагриппа, риновирусов, метапневмовируса и аденовирусов.

В Красноярском крае за минувшую неделю ОРВИ выявили более чем у 16,5 тыс. человек. Треть граждан болеет гриппом.