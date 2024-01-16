Свыше 16,5 тыс. человек заболели ОРВИ в Красноярском крае
За минувшую неделю больше 16,5 тыс. человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Красноярском крае. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Порядка 62,4% случаев болезни приходится на Красноярск. Более чем у трети граждан диагностировали грипп.
Гражданам напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики. В частности, рекомендуется чаще проветривать помещения и мыть руки.
В Тверской области на прошлой неделе зарегистрировали первые случаи гонконгского гриппа. К врачам обратились 2,3 тыс. человек.