Обыски прошли у членов «Съезда народных депутатов» (организация признана нежелательной на территории РФ), следственные мероприятия проводились сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщил источник «Известий» 18 января.

По словам собеседника, на одном из «заседаний» «депутаты» под патронажем украинских и американских спецслужб провозгласили создание нового парламента страны.

«Съезд народных депутатов» — структура, созданная иноагентом Ильей Пономаревым (внесен в список террористов и экстремистов) в 2022 году в Польше. Сам он неоднократно говорил об участии бывших российских депутатов, находящихся на территории РФ, в работе «Съезда».

Как отмечали в Генпрокуратуре РФ, деятельность указанной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны, ее целью является насильственный захват власти в РФ.

При этом это не первые обыски у членов «Съезда» — в мае 2023 года следственные мероприятия проводились в том числе у члена партии «Яблоко» Нодари Хананашвили и кандидата от КПРФ на выборы депутатов Госдумы VIII созыва, доцента МГУ Михаила Лобанова.