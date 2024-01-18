ПВО сбила и перехватила БПЛА над Московской и Ленинградской областями
В Минобороны России сообщили, что в ночь на 18 января средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Московской областью и перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ленинградской областью.
Отмечается, что беспилотники были сбиты и перехвачены около 01:30 мск.
Как указали в военном ведомстве, с помощью двух дронов украинские военные пытались «совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
Ранее в этот день средства ПВО в городском округе Подольск отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.