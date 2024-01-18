Актриса Екатерина Вилкова рассказала о главном злодее сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»

Главная ценность на съемочной площадке — это люди, уверена Екатерина Вилкова. Актриса уже много лет работает с одной командой, и в итоге самая трудная роль играется легче — даже если речь в сюжете идет о жестоких преступлениях, предательстве и смерти. О том, как проходили съемки сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» и чего ждать от него, актриса рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям».

По словам актрисы, сериал цепляет зрителя прежде всего человеческими историями и эмоциями, которые герои переживают.

«Здесь еще есть отрицательные герои, но они необычные, не такие, к которым многие привыкли. Вообще интересная история, которая еще и основана на реальных событиях. Зинаида, не побоюсь этого слова, главное зло картины. Интересна она именно тем, что это персонаж не простой, не наивный, а жесткий. Наверное, это то амплуа, в котором я не так часто появляюсь, и это было интересно именно с точки зрения характера — гадкого какого-то, я бы сказала», — поделилась Вилкова.

Актриса отметила, что во время съемок артисты всегда сталкиваются со сложностями. Например, в этом проекте было много натурных съемок.

«Мы снимали зиму, мы снимали блокадный Ленинград — это в принципе не может быть просто», — добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Непросто каждый раз раскачивать организм до состояния истерики»