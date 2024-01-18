«Непросто каждый раз раскачивать организм до состояния истерики»

Главная ценность на съемочной площадке — это люди, уверена Екатерина Вилкова. Актриса уже много лет работает с одной командой, и в итоге самая трудная роль играется легче — даже если речь в сюжете идет о жестоких преступлениях, предательстве и смерти. Во время создания детективного сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» о группировке, которая орудовала в блокадном Ленинграде, именно коллеги помогали ей в самых тяжелых сценах. На РЕН ТВ премьера проекта состоится 28 января — к двум важнейшим датам в истории Санкт-Петербурга, сериал будет показан сразу целиком. 18 января отмечается 81-я годовщина прорыва блокады, а 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения города от фашистской осады. О том, как проходили съемки и чего ждать от сериала, актриса рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Зинаида — главное зло картины»

— «Банда «ЗИГ ЗАГ» — большой исторический проект. Уже была онлайн-премьера, а 28 января его покажут и на РЕН ТВ. Как вы думаете, чем сериал цепляет зрителя?

— Мне кажется, прежде всего человеческими историями и эмоциями, которые герои переживают. То есть тем же, чем в принципе должно цеплять любое кино. Здесь еще есть отрицательные герои, но они необычные, не такие, к которым многие привыкли. Вообще интересная история, которая еще и основана на реальных событиях.

— Расскажите о вашем персонаже. Чем он лично вам интересен?

— Зинаида, не побоюсь этого слова, главное зло картины. Интересна она именно тем, что это персонаж не простой, не наивный, а жесткий. Наверное, это то амплуа, в котором я не так часто появляюсь, и это было интересно именно с точки зрения характера — гадкого какого-то, я бы сказала. Не могу найти более точного определения.

Актриса Екатерина Вилкова Фото: предоставлено пресс-службой

— Как вы вживались в роль, если она вам несвойственна и в жизни вы совершенно другой человек?

— У артистов своя кухня. Не знаю, наверное, есть хорошие артисты, которые ходят и вживаются в роль. У меня немного по-другому. Я читаю сценарий, и у меня есть прекрасная команда людей, с которыми мы уже очень многое прошли. Мне с ними очень комфортно. Таким был на этом проекте Андрей Юрьевич Анохин, который почти всегда присутствовал на площадке. Несмотря на то что он продюсер картины и вроде как не обязан был, но он всегда знал, что именно нам нужно снять. Знал, как нам нужно это сделать так, чтобы получилось идеально. И самое главное — он знал, как найти ко мне подход . Когда рядом с тобой такие люди, такое отношение, ты приходишь абсолютно расслабленный и просто готовый воспринимать информацию. У нас в итоге совершенно сложившийся дуэт.

«Любая работа непростая — неважно, артист ты, дворник или хирург»

— Вы сказали, что ваша героиня — главное зло картины. Это было эмоционально тяжело играть?

— Любая работа непростая. Неважно, артист ты, дворник или хирург. Всегда сталкиваешься с какими-то сложностями. Конечно, у нас было очень много натурных съемок. Я сказала «главное зло», но это не значит, что героиня злая. Она просто преследует свои цели и не всегда для этого находит правильные инструменты, возможно, а идет напролом. Ну вот такой характер у нее.

Что касается сложности… Мы снимали зиму, мы снимали блокадный Ленинград — это в принципе не может быть просто. Есть там и одна очень сложная сцена именно в связи с персонажем Зинаиды — я не могу раскрывать подробности сюжета, но понятно же, что сама логика жанра и реальной истории не позволяет всем персонажам остаться в живых до самого финала. Не знаю, как эта сцена получилась в кино. Я еще не досмотрела в онлайн до этой сцены. Но снимать ее было непросто, потому что требовалась истерика. На каждый дубль. Непросто каждый раз раскачивать свой организм до такого состояния. Очень не хотелось, чтобы это выглядело как-то наигранно. Хотелось, чтобы было очень достоверно. Андрей Юрьевич мне помогал. Помогал Дима Куличков (актер, исполнитель одной из ролей в сериале. — «Известия»). Конечно же, Паша Трубинер (актер, исполнитель одной из ролей. — «Известия»), потому что он вообще в принципе обязан мне помогать всегда, если мы в кадре вместе (смеется). Было холодно, и было не так много времени на то, чтобы снять сцену целиком. Когда вы посмотрите, вы сразу поймете, какую сцену я имею в виду. Она была самая сложная . Посмотрим, получилась ли она так, как нам всем хотелось бы.

Во время съемок сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» Фото: предоставлено пресс-службой

— В каком кино тяжелее играть — в историческом или современном? Как требования отличаются в таких картинах?

— Никак. Ты просто существуешь максимально органично в какой-то истории. Неважно, какой костюм на тебе надет.

«Есть сложность, когда играешь личность, которая до сих пор жива»

— Все-таки в основе сюжета сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ» реальные события, это отдельная страница в нашей истории. Это не тяжелее?

— С точки зрения профессии артиста никакой разницы нет. Уж простите меня. Наверное, можно придумать какую-то байку и обставить это какими-то небылицами. Но нет. Ты приходишь и работаешь. Я говорю, что неважно, какой на тебе костюм. Думаю, есть сложность, когда ты играешь какую-то личность, которая до сих пор, например, жива. Вот здесь ответственность чуть, наверное, повышается. Но не в данном случае.

— Что больше всего запомнилось после съемок в «Банде «ЗИГ ЗАГ»?

— Всегда запоминаются люди. И, конечно, та команда, с которой мы работаем много-много лет. Это самое ценное во всех наших проектах, которые мы делаем вместе. «Банда «ЗИГ ЗАГ» интересна тем, что именно с этой командой образ героини был не такой далекий, наверное, от меня обычной, далекий от тех образов, которые мы с ребятами обычно делаем. Они мне помогают, я воплощаю. Самое ценное — это люди.

На премьере фильма «Последний богатырь» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков