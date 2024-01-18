Новый боевик «Пчеловод» начали показывать в российских кинотеатрах

Премьера боевика с Джейсоном Стэйтемом состоялась 11–12 января, но теневые прокатчики уже привезли его в Россию. В Москве сеансы стартовали в «КИНОграде», в «Киноквартале», в «Бульваре» и Foster-Cinema. Самые дешевые билеты стоят от 200 рублей, а самые дорогие — более 500. В Ростове-на-Дону «Пчеловода» показывают во «Фритаун Синема», в Иркутске — в New Cinema, а в Якутске — в Cinema Center. Цены во всех перечисленных городах сильно варьируются в зависимости от времени сеанса и места в зале, но в среднем билет можно получить за 300–400 рублей.

В большинстве кинотеатров и сетей «Пчеловода» показывают в формате предсеансового обслуживания к короткометражным фильмам «Три добрых дела» или «Ушла по-чеховски», а из предложенных форматов есть только 2D.

На отечественном рынке фильм официально не выходит, поэтому российских актеров, которые традиционно озвучивали западных звезд, не пригласили. Но в странах ближайшего зарубежья релиз получил русский дубляж. Стэйтема озвучил Юрий Деркач, а не Владимир Зайцев, голос которого слышали зрители в «Неудержимых 4» и «Операции «Фортуна». Деркач дублировал Брэда Питта в «Ярости», «Войне миров Z», «Вавилоне», «Трое» и других картинах.

По сюжету Адам Клэй (Джейсон Стэйтем) живет в небольшом городке и занимается разведением пчел. Спокойный на вид пасечник часто общается с пожилой соседкой миссис Паркер, но последняя неожиданно становится жертвой мошенников. Преступники похищают всё, что есть у женщины, та не выдерживает этого удара и сводит счеты с жизнью. Разъяренный Клэй обещает найти виновных, но для этого ему придется взяться за оружие.

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Медом намазали: «Пчеловод» уже идет в российских кинотеатрах