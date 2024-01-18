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Собянин назвал сроки открытия пешеходного моста на стрелке острова Балчуг

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Новый пешеходный мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной в Москве откроют уже в 2024 году. Об этом в среду, 17 января, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мост станет частью прогулочного маршрута, который пройдет от Воробьевых гор до ГЭС-2, кроме того, он сделает доступнее знаковые объекты города.

Собянин отметил, что сооружение изящной формой с 36-метровой скамейкой гармонично впишется в городской ландшафт. На данный момент готовность объекта составляет 70%, уточняет НСН. В настоящее время специалисты перекладывают многоуровневые системы инженерных коммуникаций, сообщает телеканал «360». Удалось также сохранить пешеходные проходы по набережным, движение речного транспорта не приостанавливалось.

Работы должны быть завершены в 2024 году. Как рассказал главный инженер компании-подрядчика «СТМ-Центр» Павел Звирь, «осталось благоустройство, архитектурная подсветка и подводка сетей», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также специалисты приступили к разработке проекта пешеходного перехода под Малым Каменным мостом, который соединит ГЭС-2 и кинотеатр «Ударник» с Болотной площадью, пишет RT. В результате появится единый пешеходный маршрут от Парка Горького до острова Балчуг, отмечает РИАМО.

Благодаря интеграции пешеходных зон в Москве будет создано огромное общественное пространство от Болотной площади до памятника Петру I на стрелке, до Крымской, Пушкинской и Воробьевской набережных. По словам Собянина, появится 17–18 км пешеходных пространств, которые будут востребованы москвичами и гостями столицы, пишет сайт kp.ru.

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Новый пешеходный мост установили между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной в сентябре. Специалисты в течение нескольких часов развернули конструкцию весом 235 т и длиной 54 м поперек Водоотводного канала. После этого мост осторожно установили на предварительно подготовленные опоры.

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