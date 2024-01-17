Легковая иномарка сбила подростка на пешеходном переходе в Твери

В Твери в результате наезда легковой иномарки пострадал подросток. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Дорожный инцидент произошел днем 17 января на улице Односторонняя. По предварительным данным, в районе дома №1 водитель автомобиля Renault Logan допустил наезд на 16-летнего подростка, который заканчивал пересекать дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В ГИБДД отмечают, что сам факт случившегося был установлен позже. Как выяснилось, несовершеннолетний самостоятельно обратился в медицинское учреждение за помощью.

Обстоятельства наезда устанавливаются.

30 декабря сообщалось, что в селе Алферово на Алтае автобус наехал на девятилетнего мальчика, который скатился на ледянке на проезжую часть. В результате ребенок погиб.