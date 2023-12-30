На Алтае автобус насмерть сбил скатившегося на ледянке ребенка на дорогу
В селе Алферово на Алтае автобус наехал на девятилетнего мальчика, который скатился на ледянке на проезжую часть. В результате ребенок погиб. Об этом 30 декабря сообщили в МВД по республике.
«57-летний местный житель, управляя автобусом «ПАЗ», допустил наезд на девятилетнего мальчика, который скатился на ледянке с уклона», — сказано в Telegram-канале ведомства.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее, 27 декабря, восьмилетний мальчик погиб после того, как попал под колеса грузовика, катаясь на «ватрушке» во дворе дома с горки в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. Сообщалось, что водитель скрылся с места происшествия, однако позже мужчину разыскали и доставили в отдел полиции.
Было возбуждено уголовное дело по факту случившегося. Сообщалось, что 59-летний житель Анжеро-Судженска подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).