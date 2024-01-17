Самый большой в мире айсберг сняли на видео в западной Антарктиде
Фотограф-натуралист заснял самый большой в мире айсберг. Кусок льда почти в два раза превышает размеры Москвы, передает телеканал «Известия». Площадь гиганта составляет примерно 4 тыс. кв. км. Ранее на льдине находилась советская исследовательская станция. Ледник дрейфует в районе Антарктического полуострова. По словам исследователей, айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнер в 1986 году. Несколько десятилетий льдина сидела на мели в море Уэдделла. Затем крупнейший в мире айсберг вынесло в воды Южного океана.
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