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Инвестиционный стратег спрогнозировал продолжение укрепления рубля

Инвестиционный стратег Михеев: укрепление рубля продолжится
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В ближайшее время укрепление рубля продолжится, рассказал «Известиям» 17 января инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

«По нашим прогнозам, в январе пара USD/RUB будет колебаться в диапазоне 87–92 [рублей]. При этом, с учетом того что во второй половине января очередной налоговый период наложится на усиленные продажи валюты со стороны Центробанка РФ, доллар может опуститься ниже отметки 87», — сказал он.

Эксперт предположил, что в феврале-марте возможно укрепление российской нацвалюты до 85–90 рублей за доллар. По его словам, это связано с крупными квартальными налоговыми выплатами в конце марта и конце апреля, так как экспортеры будут вынуждены продавать валюту заранее. Кроме того, в I квартале 2024 года ожидается рост цен на нефть Brent до $90, что также поддержит рубль, добавил Михеев.

Водить за прогноз: рубль удержится ниже 90 за доллар в I квартале
Почему нацвалюта укрепляется в первые рабочие дни и что поможет ей сохранить позиции

Ранее,10 января, опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что, по их мнению, рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале 2024 года. Они считают, что основную поддержку нацвалюте оказывают монетарные и регуляторные факторы. При этом глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман уточнил, что уровень ниже 90 рублей за доллар может считаться комфортным для рынка.

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