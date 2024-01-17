Обороты малого и среднего бизнеса в России в 2023 году выросли на 23%

В России обороты малого и среднего бизнеса ( МСБ) в 2023 году выросли на 23% по сравнению с 2022 годом, сообщили «Известиям» 17 января в облачном сервисе «МойСклад».

Отмечается, что драйвером роста по-прежнему выступает онлайн торговля, преимущественно маркетплейсы — их выручка увеличилась на 28%, у традиционной розницы наблюдался рост на 13%. Число заказов в онлайне на одну компанию выросло на 12% в прошлом году по сравнению с 2022-м, добавили в сервисе.

Говоря о трендах и тенденциях 2023–2024 годов, эксперты обратили внимание, что продолжается рост e-commerce, однако темпы начали снижаться, а розница показывает стабильный рост и количество магазинов будет увеличиваться. Кроме того, спрос продолжит расти, если не будет каких-то критических событий во внешней политике, считают в сервисе. Но он сфокусирован на товарах массового сегмента и премиального. Также прогнозируется рост числа новых российских брендов.

«2023 год был удачным для бизнеса, растущие доходы населения в регионах за счет ОПК (оборонно-промышленного комплекса. — Ред.) и туризма, стимулировали спрос, который весь год был стабильно высоким. Бизнес смог заменить товары, ушедшие из РФ, на полках российских магазинов появились новые бренды, к которым, как оказалось, открыт потребитель. В ушедшем году мы наблюдали рост новых компаний МСБ. Думаю, он продолжится и в новом, но делаю сноску, если не будет каких-то кризисных ситуаций», — рассказал CEO облачного сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Ранее в этот день сообщалось, что, по данным Министерства экономического развития, доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП России составила 21% в 2022 году. Цифра стала рекордной с 2017-го. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая объяснила «Известиям», что драйвером для роста МСП в 2022-м году стали санкции: в таких условиях возникают потребности в организации ремонта оборудования, производстве запчастей — эти функции могут брать на себя малые предприятия, обладающие большей мобильностью.