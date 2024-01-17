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Суд на Урале закрыл два кафе после вспышки гепатита у клиентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Суд в Краснотуринске Свердловской области приостановил работу двух закусочных после того, как их клиенты заразились гепатитом А. Об этом 17 января сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Суд приостановил работу двух закусочных «Гиро» на 90 суток. На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлены 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по каждому случаю заболевания специалистами регионального Роспотребназдора проводится эпидемиологическая проверка. В настоящее время заболевшие находятся под наблюдением медиков, организована вакцинация контактных лиц, привиты 119 человек.

Помимо этого сотрудники ведомства и волонтеры проводят обход жилых домов и учреждений рядом с закусочными для выявления заразившихся, которые не обратились за помощью. Таким образом был найден один из 12 заболевших.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сейчас в городе проводится ряд мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболевания среди жителей.

При выявлении связи вспышки гепатита А с заведениями «Гиро» туда были направлены специалисты для проверки. В ходе нее сотрудниками Роспотребнадзора были обнаружены многочисленные серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Уточняется, что в заведениях отсутствовало водоснабжение, продукция не имела товарно-сопроводительных документов. Сотрудники кафе не проходили медицинское обследование и готовили для клиентов не в специальной форме, а в личной одежде.

Более того, добавили в ведомстве, владелец кафе не уведомлял Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности.

«К расследованию обстоятельств ЧП в рамках своих полномочий привлечены органы следствия, полиции. Также налажено взаимодействие с органами местного самоуправления и аппаратом губернатора Свердловской области», — рассказали в Роспотребнадзоре.

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Ранее, 20 декабря, в Рязани госпитализировали девять посетителей одного из ресторанов. У всех был выявлен возбудитель сальмонеллеза. Как сообщали СМИ, в заведении нарушались сроки хранения продуктов, сотрудники вовремя не проходили медосмотры.

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