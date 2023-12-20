Кишечной инфекцией заразились девять посетителей ресторана в Рязани
В Рязани госпитализированы девять посетителей одного из ресторанов. У всех кишечная инфекция. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, у семи заболевших выявили возбудитель сальмонеллеза. Причины его возникновения сейчас устанавливаются.
В самом кафе отобрали образцы готовой продукции, смывы с поверхностей. Проведены обследования сотрудников.
62INFO.ru пишет, что в заведении нарушались сроки хранения продуктов, сотрудники вовремя не проходили медосмотры.
Принято решение о приостановлении деятельности ресторана с 15 декабря.