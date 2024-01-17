Поэт Дмитрий Артис сообщил о смерти 15-летнего сына

Умер 15-летний сын известного военного поэта Дмитрия Артиса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 17 января.

«Вчера погиб мой сын. Святослав. Умер в свой день рождения. Ему исполнилось пятнадцать», — указано в публикации.

Поэт поделился с подписчиками архивными фотографиями с сыном, поклонники выразили соболезнования отцу мальчика и написали, что скорбят вместе с ним.

Как сообщает портал 78.ru, мальчик умер в больнице после падения с высоты. Всё случилось в Калининском районе Санкт-Петербурга, на улице Вавиловых. По предварительным данным, пострадавшего обнаружили прохожие.

Подростка с серьезными травмами доставили в Педиатрический университет 16 января. У него диагностировали разрыв левой почки, переломы позвоночника, крестца и таза. В реанимации его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Действия врачей не принесли результата.

Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.