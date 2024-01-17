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«Известия» выбрали 10 игроков на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Известия» традиционно приняли участие в определении составов на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет в Москве 18 февраля.

Необходимо было выбрать пять игроков задней и пять игроков передней линии. С двумя ограничениями. В списке не должно быть более трех баскетболистов из одной команды. Игроков, которые уже попали в общий пул после голосования болельщиков, выбирать было нельзя. Речь про Ксэвьера Ратэн-Мэйса («Енисей»), Антона Глазунова («Уралмаш»), Александра Платунова («Парма»), Октавиуса Эллиса («Уралмаш»), Би Джей Джонсона («Парма») и Андрея Мартюка («Локомотив-Кубань»).

Матч всех звезд-2024. Выбор «Известий».

Задняя линия: Ненад Димитриевич (УНИКС), Маркелл Джонсон («Астана»), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Трент Фрейзер («Зенит»), Мело Тримбл (ЦСКА).

Передняя линия: Антон Астапкович (ЦСКА), Девон Акун-Перселл («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Зенит»), Рэйшон Хэммондс («Автодор»), Винс Хантер («Зенит).

На третьем этапе (22-29 января) главные тренеры команд лиги ВТБ — Велимир Перасович и Эмил Райкович — выберут в общий пул еще по шесть баскетболистов — по три в заднюю и переднюю линии. При этом наставники УНИКСа и ЦСКА не смогут голосовать за игроков, которые будут отобраны в общий пул болельщиками и СМИ.

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