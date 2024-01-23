Пособие на погребение – 2024: на сколько повысят, как получить

В случае потери близкого человека россияне могут обратиться к государству за финансовой помощью. Компенсация поможет покрыть расходы на погребение гражданина любой социальной категории. Подробнее о выплате, ее оформлении, а также о необходимых документах для получения пособия — в материале «Известий».

Пособие на погребение в 2024 году в Москве и по регионам: размер, индексация

Ежегодно 1 февраля происходит индексация ряда выплат, имеющих фиксированную сумму. В их число входит и пособие на погребение. С 1 февраля 2023 года оно было увеличено с 6964 рублей до 7793 рублей, индексация составила 11,9%. Согласно проекту, опубликованному 15 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в 2024 году выплата может быть увеличена на 7,4%. В таком случае пособие составит порядка 8370 рублей, точная сумма будет известна позднее.

Субъекты Российской Федерации могут сами назначать дополнительные выплаты на погребение, также предусмотрены районные коэффициенты, которые действуют на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере. Также в некоторых городах или регионах могут быть надбавки к пособиям в зависимости от того, кем был умерший.

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В Санкт-Петербурге в 2024 году предусмотрена единовременная денежная выплата размером 12 964 рубля на погребение ветерана Великой Отечественной войны, узника мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны, а также гражданина, пострадавшего от политических репрессий и впоследствии реабилитированного. Получить надбавку могут малоимущие граждане, чей доход не превышает двукратной величины действующего прожиточного минимума (в 2024 году в Санкт-Петербурге он составляет 16 322 рубля).

В Москве хоронящий родственника человек может рассчитывать на дополнительные выплаты в ряде случаев, в том числе если умерший был военнослужащим, инвалидом или ветераном Великой Отечественной войны.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Доплаты в Москве:

— для лиц, постоянно проживавших в столице, доплата от правительства Москвы с 1 января 2024 года составляет 14 583 рубля;

— умершим в результате лучевой болезни и других заболеваний, появившихся в связи с аварией на Чернобыльской АЭС или ПО «Маяк», а также инвалидам чернобыльской катастрофы положена выплата в размере 15 660 рублей (с 1 февраля 2023 года);

— пособие на погребение военнослужащих в Москве составляет 66 000 рублей;

— размер компенсации на похороны инвалида или участника Великой Отечественной войны с начала 2024 года не может превышать 49 086 рублей;

— для похорон мертвого ребенка можно рассчитывать на выплату социального пособия на погребение, а также доплату от правительства Москвы (если один из родителей постоянно зарегистрирован в Москве).

Для уточнения размера дополнительных выплат в других городах следует обратиться в соответствующий орган.

Как получить деньги на погребение от государства, какие документы нужны

Для получения пособия на погребение необходим пакет документов, который может отличаться в зависимости от того, кем был умерший, а также от того, кто занимается организацией похорон. Перечень необходимых документов можно уточнить заранее на сайте администрации города или другого ответственного органа.

Подать заявление на пособие можно в ряд организаций. Так, если умерший работал — в отдел кадров на его работе. Если же им был несовершеннолетний — в отдел кадров на работе его родителей или представителей. Оформление заявления в случае смерти других лиц осуществляется через территориальные отделения Социального фонда России (СФР).

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В перечень необходимых документов для оформления пособия на погребение обычно входят:

— документ, подтверждающий личность заявителя;

— справка о смерти (выдается в загсе или похоронном бюро);

— копия свидетельства о смерти;

— документы, подтверждающие особый статус заявителя (если таковые имеются).

Заявление оформляется не позже шести месяцев со дня смерти. Как правило, деньги можно получить в день обращения в почтовом отделении либо на банковский счет.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В декабре 2023 года также был подписан закон о возможности подавать электронное заявление для получения пособия на погребение (закон вступит в силу 1 января 2025 года). Вместе с этим 29 декабря 2023 года было принято постановление о создании единой цифровой платформы в социальной сфере, которая начнет функционировать уже в текущем году.

«Запуск единой платформы позволит обеспечить комплексный подход к реализации всех процессов, необходимых для назначения и предоставления мер социальной поддержки», — отмечается на сайте правительства.

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Пособие на погребение от работодателя в 2024 году

В случае если человек на момент смерти был официально трудоустроен, пособие на похороны выплачивается работодателем. Эта сумма затем компенсируется местным отделением СФР. В некоторых организациях в трудовой договор включен пункт о дополнительной оплате расходов на погребение. Вследствие этого итоговая сумма будет выше.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Сотрудник также может рассчитывать на материальную помощь в случае смерти родственника, если это прописано в договоре. Суммы определяются каждой организацией индивидуально.

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Существует также возможность проведения бесплатных (социальных) похорон, в таком случае стоимость всей церемонии не должна выходить за рамки перечня услуг и суммы, направленной на эту услугу.

В Москве бесплатные похороны проводятся в том случае, если умерший был:

— пенсионером, не работавшим на день смерти;

— неработающим гражданином, не достигшим пенсионного возраста и не являющимся пенсионером;

— ребенком, родившимся мертвым по истечении 154 дней беременности.

В таком случае похороны проходят с предоставлением гарантированного перечня услуг, сумма которого не может превышать пособие на погребение и доплату от правительства (до 1 февраля 2024 года — 22 376 рублей).

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В перечень услуг в том числе входят:

— предметы похоронного ритуала;

— доставка предметов в один конец (в морг или домой);

— доставка тела в морг и кремация (одна поездка, без заезда в храм или в мечеть).

С полным списком можно ознакомиться на сайте mos.ru.