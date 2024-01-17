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В РАНХиГС предрекли рекорд экспорта зерна РФ по итогам сельскохозяйственного года

Терновский: по итогам года может быть зафиксирован рекорд экспорта зерновых из РФ
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Россия в первой половине 2023–2024 сельскохозяйственного года обновила рекорд по экспорту зерновых и зернобобовых, сообщило «РИА Новости», ссылаясь на АО «Русагротранс». Поставки зерновых, с учетом зернобобовых и муки, составили 39 млн т. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский рассказал «Известиям» 17 января, что рекорд экспорта может быть зафиксирован и по итогам сельскохозяйственного года в целом.

Эксперт отметил, что рост экспорта зерна в первой половине текущего сельскохозяйственного сезона вполне закономерен. Он обратил внимание на то, что, во-первых, последние два года собираются рекордные урожаи, во-вторых, к началу сезона накопились значительные запасы зерна, которые вывозились уже в текущем сельскохозяйственном году. В-третьих, начало прошлого сезона было неудачным по отгрузкам, уточнил экономист.

«Ожидается, что рост и, соответственно, рекорд экспорта будут зафиксированы и по итогам сельскохозяйственного года в целом. Особо следует отметить рост экспорта зернобобовых культур, в основном гороха, который в 2023 году возрос в 2,5 раза. Российское зерно импортируется как традиционными покупателями, основные из которых Египет и Турция, так и новыми — например, растут поставки в страны Латинской Америки», — заключил Терновский.

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Ранее, 4 января, сообщалось, что урожай зерновых в этом году стал вторым в истории, немного уступив показателям рекордного прошлого года и с большим отрывом превзойдя все остальные. Так, в бункерном весе было собрано 153 млн т против 157,7 млн т в 2022 году.

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