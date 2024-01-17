Росавиация попросила авиакомпании провести внеплановые проверки на вертолетах Ми-8

Росавиация выпустила оперативные рекомендации для эксплуатантов вертолетов Ми-8 и его модификаций. Они предписывают им проведение на этих воздушных судах внеплановых осмотров топливных фильтров грубой очистки топлива. Об этом «Известиям» рассказал источник в авиавластях 17 января.

Такие рекомендации дала комиссия Росавиации, которая проводит расследование авиационного инцидента с вертолетом Ми-8 авиакомпании «Баркол», произошедшего 11 января 2024 года, пояснил собеседник.

В тот день утром при выполнении авиационных работ по патрулированию нефтепровода Ми-8 совершил вынужденную посадку в 3 км от села Кинель-Черкассы в Самарской области из-за отказа правого двигателя. Посадка была выполнена благополучно, на борту находились три члена экипажа и один пассажир. Никто из них не пострадал, вертолет повреждений не получил.

Комиссия по расследованию этого инцидента установила, что причиной неустойчивой работы двигателя в полете явилось его топливное голодание из-за засорения фильтра грубой очистки топлива, после чего она решила выпустить оперативные рекомендации для всех эксплуатантов вертолетов Ми-8, отметил источник «Известий».

Ранее, 6 декабря прошлого года, стало известно, что в серийном производстве российских гражданских вертолетов Ми-8 и «Ансат» на Казанском вертолетном заводе были вскрыты факты использования поддельной резины. Из нее изготавливали прокладки для топливной системы. В зоне риска оказались 37 вертолетов 2022 года выпуска. Росавиация приостановила эксплуатацию этих машин до замены деталей на новые. Как уточнили в «Ростехе», по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.