В Москве профессор умер во время лекции в университете
Профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА) Юрий Веденеев умер во время лекции. Об этом 17 января сообщил источник «Известий».
«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской улице. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — рассказал собеседник.
Накануне, 16 января, на сайте вуза появилось сообщение о смерти профессора. В нем подробности случившегося не уточняются.
Юрий Веденеев — профессор Российской академии государственной службы при президенте РФ. С 2000 по 2005 год возглавлял Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России.
В МГЮА имени Кутафина Веденеев пришел в 2005 году. Юрий Алексеевич был профессором кафедры теории государства и права.