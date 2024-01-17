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В Москве профессор умер во время лекции в университете

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Фото: МГЮА
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Профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА) Юрий Веденеев умер во время лекции. Об этом 17 января сообщил источник «Известий».

«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской улице. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», — рассказал собеседник.

Накануне, 16 января, на сайте вуза появилось сообщение о смерти профессора. В нем подробности случившегося не уточняются.

Юрий Веденеев — профессор Российской академии государственной службы при президенте РФ. С 2000 по 2005 год возглавлял Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России.

В МГЮА имени Кутафина Веденеев пришел в 2005 году. Юрий Алексеевич был профессором кафедры теории государства и права.

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