В двух городах Свердловской области запретили крещенские купания

Власти Ирбита и Богдановича Свердловской области запретили проведение крещенских купаний. Ситуация связана с состоянием льда на территории городских округов.

По словам начальника центра ГИМС по Свердловской области Сергея Кабакова, толщина основного льда составляет 20 см с прослойкой воды. Специалисты пришли к выводу, что неоднородный двухслойный лед небезопасен для выхода людей. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее аналогичное решение об отмене крещенских купаний приняли в Ревде, а также в селах Мариинск и Кунгурка. На территории Ревды планируется дежурство сотрудников полиции и Росгвардии около пруда, чтобы не допустить выхода людей на лед.

Всего в регионе в ночь с 18 на 19 января откроют 90 купелей, 12 из них находятся на территории Екатеринбурга.

В Москве в Крещенский сочельник синоптики прогнозируют рекордные снегопады и понижение температуры до –18 градусов. Всего выпадет до 15 мм осадков, что соответствует четверти месячной нормы.