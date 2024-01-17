Посольство РФ в США просит запретить пикеты у российских консульств во время выборов
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой запретить пикеты вблизи российских загранучреждений в период проведения выборов президента РФ. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Со своей стороны направили в Госдепартамент США ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений. Рассчитываем, что на время проведения выборов будет установлен запрет на пикеты в непосредственной близости к российским загранучреждениям», — подчеркнул он.
По его словам, российская сторона исходит из того, что американские власти на деле продемонстрируют приверженность принципам демократии и предпримут все необходимые меры для обеспечения проживающим в США россиянам права проголосовать на выборах президента России.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Анатолия Антонова «Известиям»:
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