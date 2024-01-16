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Пакистан назвал удар ВС Ирана нарушением воздушного пространства страны

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Фото: twitter.com/Tasnimarabic
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МИД Пакистана 16 января назвал удар ВС Ирана нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия.

Отмечается, что Пакистан решительно осуждает ракетный удар Ирана по своей территории.

«Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение Ираном своего воздушного пространства и удар по территории Пакистана. <…> Такое нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», — говорится в заявлении иранского МИДа.

Как указали в ведомстве, протест Пакистана уже был подан высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана. Кроме того, временный поверенный в делах Ирана был вызван в МИД Пакистана, чтобы выразить «решительное осуждение этого вопиющего нарушения суверенитета Пакистана». Подчеркивается, что ответственность за последствия будет полностью лежать на Иране.

Ранее в этот день Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном.

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