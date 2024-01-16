Путин указал на фальсификацию прошлых выборов президента в США

Президент России Владимир Путин во вторник, 16 января, указал на фальсификацию состоявшихся в 2020 году президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, на которых победу одержал нынешний американский лидер Джо Байден.

«Наверное, можно всё сфальсифицировать. Так, как в Штатах фальсифицировали предыдущие выборы», — заметил глава государства на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

По его словам, фальсификация проводилась через голосование по почте, практикуемое в США.

«Ну понятно, что такое голосование по почте. Скупали за $10 бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики, и всё», — отметил российский лидер.

Президентские выборы в США, прошедшие в конце 2020 года, привели к массовым беспорядком с участием сторонников проигравшего в них экс-лидера США Дональда Трампа, которые заявляли о фальсификации результатов голосования. 6 января 2021 года они устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.