Ложное впечатление

Цивилизационный раскол между Западом и Востоком в наши дни становится всё очевиднее. И касается он даже тех евразийских игроков, которые традиционно выстраивали тесные связи с англосаксонским миром. Так, на днях глава британской дипломатии Дэвид Кэмерон раскритиковал оценку турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, осудившего «непропорциональное применение силы» по Йемену коалицией во главе с США и Великобританией.

Более того, президент Турции высказал опасения, что Вашингтон и Лондон намерены превратить Красное море «в море крови». Позиция Эрдогана, к слову, в этом плане вполне согласуется и с российской. МИД РФ также возмутился фактом ударов по суверенному государству в обход всех принятых в Совбезе ООН процедур.

Как будто оправдываясь перед турками, Кэмерон сделал акцент, что действия коллективного Запада против хуситов — якобы инициатива «большого числа стран». Но турецкую сторону явно не впечатляет этот, с позволения сказать, аргумент. Дело в том, что США и Великобритании удалось привлечь против хуситов только одну исламскую страну — Королевство Бахрейн, но в ней, как известно, стоит 5-й американский флот. Сомнительно, что арабской монархии позволят игнорировать мнение «старших товарищей». При этом ни Турция, союзник Вашингтона и Лондона по НАТО, ни Пакистан, ни даже ОАЭ и Саудовская Аравия, воевавшие с хуситами восемь лет, не стали соучастниками западного самоуправства.

Но еще примечательнее другое: взвешенная позиция Турции по кризису в Баб-эль-Мандебском проливе идет вразрез не только с линией США. В конце концов, глубина и острота турецко-американских противоречий — давно ни для кого не секрет. Как, впрочем, и формально номинальное членство Анкары в НАТО. Едва ли не впервые за последние 20 лет турки публично пошли против воли британцев.

Такая реакция Эрдогана на действия Лондона заметнее на фоне того, что с 2016 года Турция и Великобритания не просто тесно сотрудничают. Фактически за это время Лондону удалось если не полностью перехватить здесь инициативу у Вашингтона, то во всяком случае заметно для всех наблюдателей потеснить американское влияние. Цифры и факты говорят за себя: достаточно сказать, что под занавес 2023 года Великобритания и Турция договорились о выведении своего военно-технического сотрудничества на беспрецедентно высокий уровень.

В частности, речь идет о совместном производстве двигателей с участием крупнейшей британской компании Rolls-Royce Holdings для турецких танков и военных самолетов. Заключение сделки позволит Турции существенно ускорить программу по разработке национального истребителя 5-го поколения TF-X KAAN, а также танка Altay. Более того, Великобритания, в отличие, например, от Германии, официально не возражала против поставки туркам новейших истребителей Eurofighter. Вашингтон же, к слову, исключил Анкару из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 Lockheed Martin.

Другим штрихом к сотрудничеству турок и британцев по оборонке можно считать планы Анкары закупить у Лондона фрегаты Type-23. Корабли, с учетом срока службы фрегатов 30–40 лет и года их постановки на вооружение (1989), наверное, не самые современные. Но ни одна другая западная страна ни о чем подобном с Анкарой не договаривалась, вероятно, опасаясь окриков из Вашингтона.

Кроме того, в ноябре прошлого года главы минобороны двух стран Яшар Гюлер и Грант Шаппс подписали Заявление о намерениях по сотрудничеству в сфере обороны. Документ предусматривает более тесное взаимодействие между оборонными ведомствами в Африке и на Ближнем Востоке. В частности, это касается и проведения совместных маневров.

Столь масштабная кооперация между Анкарой и Лондоном стала поводом для беспокойства в Афинах. Греческие СМИ на днях писали, что сотрудничество этих двух стран в сфере оборонки — «большая проблема» — и «Великобритания на стороне Турции, а не Греции».

Экономика здесь также не отстает. В начале января газета Hurriyet со ссылкой на Совет экспортеров Турции сообщила, что Великобритания вошла в тройку стран наряду с США и Германией, которые больше всего импортировали турецкие товары. Великобритания ввезла из Турции товаров на $11,4 млрд, США — на $12,1 млрд. Разница между цифрами незначительна. Хотя обеим сторонам по-прежнему еще далеко до немецких $18,4 млрд.

Вдобавок к вышеотмеченному 7 января турецкий и британский министры торговли подписали протокол Совместного экономического и торгового комитета (JETCO) и меморандум о сотрудничестве с третьими странами. Соглашение о свободной торговле государства заключили еще в 2020 году.

Так или иначе, секрет этого особого и заметного сотрудничества Турции и Великобритании кроется в системе негласных договоренностей. И они, несомненно, относятся к положению дел в Азии и в Африке. По всей видимости, турки далеко не один год проводили международную политику с учетом и уважением к британским интересам. Историческая практика подсказывает, что речь идет о сохранении британского контроля и влияния в сфере мировой торговли.

Однако различные подходы двух стран по теме хуситов и действиям коалиции обнаружили важное, даже решающее обстоятельство. Секрет Полишинеля, но Турция, невзирая на гласные и негласные договоренности с любой западной страной, всегда останется для нее чужой, восточной и азиатской. И Великобритания как один из лидеров Запада и англосаксонского мира в этом отношении не станет исключением. Что же касается притворства, создания тех или иных иллюзий, ложных впечатлений у своих международных визави — британцы в этом непревзойденные мастера. Взять хотя бы назначение в 2020-м главой МИ6 тюрколога Ричарда Мура.

Вместе с тем в действительно решающие моменты США и Великобритания откладывают в сторону противоречия и действуют сообща. Так было в Афганистане, Ираке, Ливии, Йемене и где угодно еще. Недаром в 2021 году появилось новое тихоокеанское НАТО с участием Австралии, Великобритании и США (AUKUS). Турцию туда не звали и не позовут.

Таким образом, никакого изолированного от Вашингтона британско-турецкого сотрудничества не было, нет и не будет. Зато гарантированы постоянные попытки Лондона использовать потенциал и авторитет Анкары в исламском мире и на Востоке в целом. Таскание каштанов из огня, использование втемную — пусть своеобразные, но тоже виды политического искусства.

По всей видимости, турецкие власти стали еще лучше отдавать себе в этом отчет на фоне событий в Йемене. Символично и то, что член британского «Содружества наций» и союзник Турции — Пакистан проявил солидарность именно со странами региона, а не с западной коалицией.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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