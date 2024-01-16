Мишустин на ВДНХ дал старт отраслевому марафону выставки «Россия»

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 января дал старт отраслевому марафону на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, выступив на пленарной сессии Дня финансов.

«Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», — сказал он.

По словам Мишустина, чтобы повысить благосостояние граждан и развивать бизнес, необходима устойчивая финансовая структура. При этом в ходе отраслевых и тематических дней, которые будут длиться до конца февраля, появится возможность увидеть результаты работы делового сообщества и государства, добавил он.

Мишустин указал на то, что по предварительной оценке Минэкономразвития за 11 месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ вырос на 3,3%, что является результатом реализации поручений президента России Владимира Путина и успешной работы правительства РФ по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и госпрограмм.

Премьер подчеркнул, что на выставке стоит ожидать и других мероприятий, например, дней промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и прочих областей, которые будут интересны самым разным группам населения.

Ранее, 14 января, павильон Минобороны РФ «Армия детям. Город профессий. Будущее страны» начал свою работу в рамках выставки «Россия». Гости павильона смогут ознакомиться с основными направлениями работы Минобороны, представленными на стенде ведомства.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.