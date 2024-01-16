Реклама
Прямой эфир
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Политика
Американист предрек новые провокации в отношении Трампа
Мир
Польские перевозчики временно разблокируют КПП на границе с Украиной
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
Мир
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
Экономика
Экономист оценил перспективы поставок российской нефти в Турцию
Политика
Мишустин заявил о выходе экономики РФ на устойчивый рост
Экономика
ЦБ планирует привлечь к программе долгосрочных сбережений 9 млн человек
Мир
Politico узнала о лоббировании Лиз Трасс ускорения оборонного экспорта в КНР
Экономика
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Общество
В Росавиации объяснили рекомендацию перевозчикам не летать в Египет на 27 самолетах
Мир
Новая партия ФРГ выступила за возврат газа из РФ и остановку поставок оружия Киеву
Авто
Назван самый распространенный автомобиль в России
Сюжет:

Мишустин на ВДНХ дал старт отраслевому марафону выставки «Россия»

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 января дал старт отраслевому марафону на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, выступив на пленарной сессии Дня финансов.

«Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», — сказал он.

По словам Мишустина, чтобы повысить благосостояние граждан и развивать бизнес, необходима устойчивая финансовая структура. При этом в ходе отраслевых и тематических дней, которые будут длиться до конца февраля, появится возможность увидеть результаты работы делового сообщества и государства, добавил он.

Мишустин указал на то, что по предварительной оценке Минэкономразвития за 11 месяцев 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ вырос на 3,3%, что является результатом реализации поручений президента России Владимира Путина и успешной работы правительства РФ по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и госпрограмм.

Премьер подчеркнул, что на выставке стоит ожидать и других мероприятий, например, дней промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и прочих областей, которые будут интересны самым разным группам населения.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ: самые интересные экспозиции и события
Что можно будет увидеть на грандиозной выставке «Россия» и почему она уникальна

Ранее, 14 января, павильон Минобороны РФ «Армия детям. Город профессий. Будущее страны» начал свою работу в рамках выставки «Россия». Гости павильона смогут ознакомиться с основными направлениями работы Минобороны, представленными на стенде ведомства.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024