Пострадавшей от бездомной собаки девочке заплатят брянские власти
Администрация Трубчевского муниципального района Брянской области обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей 11-летней девочке, которую ранее покусала бездомная собака. Так решил суд, куда обратилась районная прокуратура.
В надзорное ведомство обратилась местная жительница. Она рассказала, что в марте 2023 года в Трубчевске на ее дочь напала агрессивная собака. В итоге девочка испытала физическую боль, моральные страдания и перенесла курс уколов от бешенства.
Во время прокурорской проверки информация подтвердилась. После этого ведомство направило иск с требованием взыскать с местной администрации компенсацию. Суд требования полностью удовлетворил, пишет NASHBRYANSK.RU.
Ранее сообщалось, что в Омске возбудили уголовное дело по статье «Халатность» по факту нападения стаи собак на школьника.