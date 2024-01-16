Семилетняя девочка погибла в ДТП с участием автобуса на Р-22 «Каспий»
В Михайловском районе Рязанской области в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом погибла семилетняя девочка и пострадала женщина. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла утром 16 января примерно в 08:20 на 215-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий». Столкнулись рейсовый автобус «Волгоград – Москва» и легковой автомобиль «Лада Гранта» под управлением 39-летней жительницы Липецкой области, пишет 62INFO.ru.
В результате ДТП смертельные травмы получила семилетняя пассажирка легковушки, девочка погибла на месте. Водитель авто была госпитализирована.
Водитель и пассажиры автобуса не пострадали, уточняет РИА «7 новостей».
По факту смертельной автокатастрофы сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Все обстоятельства устанавливаются.
13 января на трассе в Тульской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Погибли водитель автобуса и один из пассажиров, еще три человека пострадали.