Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тульской области
Автобус и грузовая машина столкнулись в Тульской области, в результате ДТП погибли два человека. Об этом в субботу, 13 января, заявили в региональной Госавтоинспекции.
Отмечается, что авария произошла на 61-м км трассы Лапотково – Ефремов.
По данным агентства «Интерфакс», скончались водитель автобуса и пассажир, еще три человека госпитализированы.
Ранее в этот же день в Свердловской области произошло ДТП с участием фуры и автобуса «ПАЗ», перевозившего рабочих. В результате бокового столкновения на 233-м км трассы Екатеринбург – Пермь в Нижнесергинском районе пострадали 10 человек, один из рабочих погиб.