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Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%

Минсельхоз: производство продукции свиноводства в РФ за пять лет увеличилось на 26%
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Фото: TASS/Hendrik Schmidt
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За пять лет производство продукции свиноводства в России увеличилось на 26,4%, сообщили «Известиям» в пресс- службе Минсельхоза 16 января.

«Свиноводство является основным драйвером роста производства мяса в стране. По оценке Минсельхоза, за последние пять лет производство свиней на убой (в живом весе) увеличилось на 26,4% (+1,3 млн т). Основной прирост обеспечивает промышленный сектор, доля которого в общем объеме за прошлой год составила 92%. В 2023 году за счет модернизации предприятий и реализации новых инвестпроектов производство в сельхозорганизациях, по предварительной оценке, выросло на 6,1%, до 5,6 млн т», — пояснили в министерстве.

Там также отметили, что положительная динамика в секторе способствует развитию экспортного потенциала.

«Так, поставки за рубеж за последние пять лет выросли более чем в три раза. В прошлом году было экспортировано 255,2 тыс. т продукции свиноводства. Крупнейшими покупателями российской свинины стали Белоруссия, Вьетнам, Сербия, Монголия и Гонконг», — рассказали в Минсельхозе.

Кроме того, министерство активно стимулирует развитие животноводства.

«Предприятиям отрасли предоставляются льготные «короткие» кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства, в том числе комбикормовых заводов и цехов, а также на приобретение оборудования для них», — пояснили в пресс-службе.

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Ранее, 12 января, генеральный директор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюза) Галина Бобылева сообщила журналистам, что, несмотря на сложную эпизоотическую ситуацию, за последние 10 лет объем производства яйца в сельскохозяйственных организациях России вырос в пределах 20%. Она также отметила, что РФ входит в топ-10 стран с наибольшим потреблением яйца на человека в год, а в мировом рейтинге по производству занимает шестое место, по мясу птицы — четвертое место.

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