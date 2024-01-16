Реклама
Прямой эфир
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Спорт
Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы»
Здоровье
Врач рассказала об опасных причинах болей в животе у детей
Мир
Командующий ВСУ сообщил об «активной обороне» на восточном фланге
Мир
МИД Ирака назвал агрессией обстрел Ираном своей территории
Мир
В небе над Иракским Курдистаном сбиты три нацеленных на базу США в Эрбиле БПЛА
Наука и техника
Ковальчук заявил об уникальности фундаментальной научной базы в России
Мир
Трамп победил в Айове на выборах кандидата в президенты от республиканцев
Политика
В Совфеде указали на желание Зеленского мирного диалога без участия РФ
Экономика
В Кремле отреагировали на якобы ужесточение проверок банками КНР сделок с РФ
Авто
В ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасности на зимней дороге
Общество
В Кремле назвали нереализуемой идею переноса столицы в Иркутск
Мир
Лавров заявил о признательности России КНДР за поддержку в спецоперации
Экономика
Силуанов рассказал о работе Минфина над повышением доступности ипотеки

Ротонду на Соборной площади в Пензе признали культурным наследием

0
Фото: министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пензе ротонду на Соборной площади включили в реестр объектов культурного наследия. Под охраной будут находиться купольная крыша ротонды, ее исторические габариты, венчающий карниз с обломами, глиняный полнотелый кирпич, а также архитектурное решение и декоративное оформление внешнего облика.

ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное министерство по охране памятников истории и культуры отмечает, что «техническое сооружение начала XX века», как официально именуется ротонда, в марте 2021 года было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Статус предшествует включению в реестр ОКН, для него необходимо получить положительное заключение Госэкспертизы. Это удалось сделать только через три года.

В ведомстве уточнили, что Соборная площадь, где расположена ротонда, является самым старым местом в городе. История крепости Пензы начиналась именно оттуда. При этом несколько раз менялись назначение и оформление площади.

Сама ротонда выполнена в стиле модерн. Ее украшают декоративные архитектурные элементы в виде круглых розеток, горизонтальных и вертикальных ниш. Сооружение является составной частью важного исторического градостроительного образования, квартала исторической застройки, который сохранил свою конфигурацию с начала ХХ века.

В середине ноября сообщалось, что в Пензе отремонтируют один из старейших кинотеатров города. Планируется выделить 6,4 млн рублей на проектно-сметную документацию на капремонт здания киноконцертного зала «Октябрь». Объект является памятником истории и культуры регионального значения. Здание построили в 1911 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024