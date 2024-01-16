Ротонду на Соборной площади в Пензе признали культурным наследием

В Пензе ротонду на Соборной площади включили в реестр объектов культурного наследия. Под охраной будут находиться купольная крыша ротонды, ее исторические габариты, венчающий карниз с обломами, глиняный полнотелый кирпич, а также архитектурное решение и декоративное оформление внешнего облика.

ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное министерство по охране памятников истории и культуры отмечает, что «техническое сооружение начала XX века», как официально именуется ротонда, в марте 2021 года было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Статус предшествует включению в реестр ОКН, для него необходимо получить положительное заключение Госэкспертизы. Это удалось сделать только через три года.

В ведомстве уточнили, что Соборная площадь, где расположена ротонда, является самым старым местом в городе. История крепости Пензы начиналась именно оттуда. При этом несколько раз менялись назначение и оформление площади.

Сама ротонда выполнена в стиле модерн. Ее украшают декоративные архитектурные элементы в виде круглых розеток, горизонтальных и вертикальных ниш. Сооружение является составной частью важного исторического градостроительного образования, квартала исторической застройки, который сохранил свою конфигурацию с начала ХХ века.

В середине ноября сообщалось, что в Пензе отремонтируют один из старейших кинотеатров города. Планируется выделить 6,4 млн рублей на проектно-сметную документацию на капремонт здания киноконцертного зала «Октябрь». Объект является памятником истории и культуры регионального значения. Здание построили в 1911 году.